Без креатива никуда: Нейросети не смогут заменить человеческий разум

«Возможности нейросетей за последний год значительно продвинулись и оказали большое влияние на профессиональные области, включая графический дизайн. Так, с помощью нейросети можно улучшить качество элемента, фото, любого контента. Искусственный интеллект научился генерировать высококачественные тексты, видео и изображения. Однако участие человека при создании контента по-прежнему необходимо — например, при написании технического задания. Да и результат не всегда совпадает с желанием пользователя, поэтому человек доводит его до ума. Но отмечу, что нейросети предлагают нестандартные решения, расширяющие границы человеческих возможностей», — сказала Иванова.

Собеседница НСН подчеркнула, что искусственный интеллект не сможет вытеснить человека.

«То, что подается как работа нейросети, на самом деле доводится до идеала человеком. Нейросеть может сегодня многое — создавать рекламные ролики, рисовать мультфильмы, визуализировать сон, но все это все равно требует дополнительной обработки человеком. Конечно, нейросеть может избавить специалистов от рутинных задач, но появятся и новые профессии, связанные с управлением и обучением нейросетей, а также креативным использованием их возможностей», — отметила эксперт.

Иванова также рассказала, как используют нейросети специалисты по графическому дизайну.

«Нейросеть позволяет автоматизировать рутинные задачи, работать с ретушью, с цветовой политикой. Нейросети могут быстро генерировать концепт-арт на основе заданных параметров, что помогает дизайнерам быстрее прийти к окончательному варианту», — добавила она.

В свою очередь основатель первого в России поставщика нейросетей для бизнеса и креаторов FABULA AI Али Оздиев подчеркнул, что в недалеком будущем те, кто не желает работать с нейросетями, окажутся профнепригодными.