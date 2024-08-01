Без креатива никуда: Нейросети не смогут заменить человеческий разум
Возможности искусственного интеллекта за последний год существенно расширились в области графического дизайна, создания видеороликов и анимации, сказали НСН Анастасия Иванова и Али Оздиев.
Несмотря на значительный прогресс в возможностях искусственного интеллекта, никакие технологии не заменят человеческие навыки — это лишь инструмент, помогающий человеку создавать более совершенный продукт. Об этом в интервью НСН заявила руководитель отдела дизайна коммуникационной группы MaxMagic Анастасия Иванова.
Ранее один из пользователей американского развлекательного портала Reddit при помощи нейросетей «снял» трейлер вымышленного фильма Harry Potter 2077, сочетающего в себе «Гарри Поттера» и Cyberpunk 2077. Мир поттерианы в трейлере стал мрачнее, вместо магии используются футуристичные технологии, а школа магии Хогвартс стала похожа на готический замок. По мнению Ивановой, нейросети за последний год оказали значительное влияние, в частности, на графический дизайн.
«Возможности нейросетей за последний год значительно продвинулись и оказали большое влияние на профессиональные области, включая графический дизайн. Так, с помощью нейросети можно улучшить качество элемента, фото, любого контента. Искусственный интеллект научился генерировать высококачественные тексты, видео и изображения. Однако участие человека при создании контента по-прежнему необходимо — например, при написании технического задания. Да и результат не всегда совпадает с желанием пользователя, поэтому человек доводит его до ума. Но отмечу, что нейросети предлагают нестандартные решения, расширяющие границы человеческих возможностей», — сказала Иванова.
Собеседница НСН подчеркнула, что искусственный интеллект не сможет вытеснить человека.
«То, что подается как работа нейросети, на самом деле доводится до идеала человеком. Нейросеть может сегодня многое — создавать рекламные ролики, рисовать мультфильмы, визуализировать сон, но все это все равно требует дополнительной обработки человеком. Конечно, нейросеть может избавить специалистов от рутинных задач, но появятся и новые профессии, связанные с управлением и обучением нейросетей, а также креативным использованием их возможностей», — отметила эксперт.
Иванова также рассказала, как используют нейросети специалисты по графическому дизайну.
«Нейросеть позволяет автоматизировать рутинные задачи, работать с ретушью, с цветовой политикой. Нейросети могут быстро генерировать концепт-арт на основе заданных параметров, что помогает дизайнерам быстрее прийти к окончательному варианту», — добавила она.
В свою очередь основатель первого в России поставщика нейросетей для бизнеса и креаторов FABULA AI Али Оздиев подчеркнул, что в недалеком будущем те, кто не желает работать с нейросетями, окажутся профнепригодными.
«За бортом останутся только те, кто отказывается учиться. Как и индустриальная революция, революция искусственного интеллекта заберет с собой самых умных, сильных и прогрессивных. Очень скоро специалисты, не владеющие этим инструментом, останутся за бортом из-за своей профнепригодности. Они не смогут поддерживать необходимую для конца XXI века скорость работы. При этом я согласен с тем, что искусственный интеллект не сможет заменить чувство вкуса и креативность», — заявил эксперт.
Собеседник НСН также рассказал, в каких направлениях нейросети сегодня развиваются особенно активно.
«Уже сегодня есть нейросети, способные создавать короткие видеоролики и анимацию на основе текстовых запросов в формате text-to-video. Это существенно упрощает создание рекламных видеороликов, трейлеров, анимационных фильмов. Нейросети в состоянии радикально могут изменить индустрию медиа и дизайна, открыть новые возможности для креативных экспериментов и инноваций. Убежден, что использование нейросетей в этой отрасли в ближайшие годы будет еще более распространенным», — подытожил он.
Ранее нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан заявил, что искусственное сознание возможно создать, используя в качестве основы две любые большие языковые модели (YandexGPT, ChatCPT и т.д.).
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