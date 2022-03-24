«Освободили 90% территории»: В ЛНР рассказали об итогах месяца спецоперации

При этом, по словам Марочко, делать какие-то прогнозы в сложившихся условиях сложно.

«Когда будет освобождено 100% нашей территории - неизвестно, здесь прогнозы делать не совсем правильно. Основная задача нашей - это не сравнять с землей населенные пункты и похоронить наши войска под завалами, а сохранить как можно больше жизней мирных граждан и инфраструктуру. Даже несмотря на то, что украинские войска, отступая, разрушали объекты критической инфраструктуры, мы уже налаживаем связь между объектами ЛНР. Вчера глава республики провел первое совещание с назначенными главами городов, налаживаются коммерческие связи, уже начинают работать отделения банков, появилась работа нашего сотового оператора связи. Также не стоит забывать, что это аграрные территории, сейчас идет весна, посевная, обеспечиваются аграрии горюче-смазочными материалами, подвозятся удобрения, чтобы мы получили урожай. Тут еще проблема в том, что украинские войска хаотично минировали поля, работы очень много, и она затянется на десятилетия. Никаких карт никто не составлял, минировали все и вся», - заключил Марочко.

Обстановка на фронте в Луганской народной республике напряженная, но дополнительного добора военных пока не требуется. Об этом 22 марта заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

