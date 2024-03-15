«Вне правового поля»: Адвокаты призвали ввести наказание за преследования
Сергей Жорин заявил НСН, что сегодня случаи преследования встречаются все чаще, но нарушители не несут никакой ответственности даже за угрозы.
В России участились случаи преследования, однако нарушители не несут никакой ответственности, заявил звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с НСН. Он призвал ввести наказание для сталкеров, чтобы все не закончилось шуткой «убьет, тогда и приходи».
Ранее почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский предложил ввести наказание за преследование, передает «Говорит Москва». По его словам, сталкеров необходимо привлекать к административной ответственности — штрафовать или арестовывать на 15 суток. Следует также внести поправки в УК РФ.
«Сегодня преследование действительно является проблемой, которая пока не урегулирована. В семейных спорах очень часто бывает так, что бывшие мужья преследуют, угрожают и так далее. Все это находится вне правовой зоны. Поэтому нужно брать европейский опыт. Во многих странах уже есть наказание за преследование», - сказал собеседник НСН.
Жорин объяснил, что сегодня даже не любые угрозы преследуются по закону, а подобные случаи происходят все чаще.
«Кто-то преследует, чтобы оказать давление, склонить к чему-то. Кто-то преследует в связи с какими-то психологическими нарушениями. На это все накладываются обиды человека. Кто-то вообще так развлекается. В любом случае это нарушает права и доставляет дискомфорт. За преследование сегодня нет никакой ответственности. Если есть угрозы, то здесь только учитывается угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Все остальное - вне правового поля, отсюда и шутка про то, что «убьют, тогда и приходи». Все этим и закончится в итоге», - заключил адвокат.
Ранее сенатор Елена Афанасьева призвала создать госпрограмму по защите мужей и жен от психического и физического насилия, а также реабилитации от последствий, передает «Радиоточка НСН».
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