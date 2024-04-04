В России предложили ввести административное наказание за преследование
Отдельную статью, предусматривающую наказание за преследование, могут ввести в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишут Известия.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, инициатива направлена на защиту интересов и прав на личную неприкосновенность россиян. Законопроект предлагает понимать под преследованием систематическое совершение действий, которые направлены на причинение нравственных страданий. В частности, это может быть выражено в отправке сообщений по телефону, в социальных сетях или письмах.
Документ предлагает ввести штраф за преследование в размере 2 тысяч рублей, если преступление совершено впервые.
«За те же действия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей... предлагается установить взыскание до 3 тыс. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток», — отмечается в материале.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что проблема преследования актуальна в мире, в ряде стран — в частности, в Китае и в США — действуют соответствующие законы. Однако в российском законодательстве пока нет прямой уголовной ответственности за травлю и мер сдерживания сталкеров.
Как сообщили в Минюсте, законопроект об установлении ответственности за преследование поступил на рассмотрение, документ проходит процедуру согласования с заинтересованными органами.
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