«Остров невезения» не отпускает россиян домой
Российские туристы рассказали НСН, как они в эти дни продолжают штурмовать аэропорт на Бали.
Из-за пандемии коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой, сообщает портал «Мир 24». Деньги у многих почти на нуле, не на что купить даже продукты, сообщили россияне журналистам.
Карантин и на Бали. Взаперти там сидят около четырех тысяч российских туристов. Для многих райский отдых превратился в испытание.
Один из застрявших острове турист Иван Гелевинг рассказал НСН о том, с какими трудностями россияне пытаются покинуть «райский остров».
«Очень многим людям, которые имели авиабилеты российских авиакомпаний, сегодня пришло в ночи сообщение о вылете в Россию в принудительном порядке. Такие же сообщения пришли и другим туристам, у которых «Катарские авиалинии» и многие другие, без каких-либо указаний на то, что будут какие-то доплаты по итогу. И все туристы поехали в аэропорт в надежде улететь в Россию. В аэропорт приходят списки на русском языке, но стекаются они к сотруднику балийцу, который английский-то плохо знает. Но, к счастью, пришел вице-консул, который ему начал все переводить. И тут началась проверка со списком тех, кто приехал в аэропорт, а это более 300 человек. Люди, которые проходят контроль, прошли зеленый коридор, им ставят штамп о прохождении в чистую зону, а через 15 минут человек 20 оттуда отзывают и причину не сообщают. Им разрывают билеты и ставят отметку «cancel» (c английского – отмена). Также были ситуации, когда возвращается семья и маме билет на данный рейс давали, а ребенку нет, а при попытке купить билет ничего не получалось» - утверждает Иван Гелевинг.
Россиянка Ольга Леталина тоже рассказала о своих трудностях при попытке вернуться домой с отдыха на Бали.
«Мы должны были улететь 31 марта авиакомпанией «Катар», но так как Москва закрыла для них полеты, все европейцы улетели, а мы остались. Правда спасибо туроператору, в этот же день нам предоставили бесплатное проживание в гостинице, которая находится в девятистам метрах от аэропорта и бесплатный завтрак. И живем мы в этой гостинице по сей день. Буквально вчера мы снова пытались улететь. Мы приехали в аэропорт. У тех туристов, у кого были билеты российских авиаперевозчиков, бесплатно на самолет посадили, а тех, у кого были зарубежные авиаперевозчики, как например у меня, должны были подать заранее обращение в МИД о проверке и соответствии тебя как туриста. Только после этого можно пройти на стойку для покупки билета в соответствии со списком. И тут началось самое веселое. Огромная очередь и один балиец, который, не понимая русского языка, пытается в этом списке тебя найти. Находили не всех членов семьи и из-за этого вся семья была вынуждена остаться. В списках были только Москва и Московская область. Как должны были вывозить остальных вообще непонятно. Мне повезло, я в списке оказалась и имела права купить этот билет. Но приходиться идти уже в другую очередь, которая неменее огромная, чтобы купить билет. В итоге мы билет купить не успели, самолет улетел без нас. По предварительной информации, следующий самолет будет только 13 апреля» - поведала историю своих злоключений турист Ольга Леталина.
Как ранее сообщала НСН, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил возвратить туристам средства за туры, планировавшиеся в период с начала действия ограничений до 1 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.
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