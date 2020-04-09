«Остров невезения» не отпускает россиян домой

Из-за пандемии коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой, сообщает портал «Мир 24». Деньги у многих почти на нуле, не на что купить даже продукты, сообщили россияне журналистам.

Карантин и на Бали. Взаперти там сидят около четырех тысяч российских туристов. Для многих райский отдых превратился в испытание.

Один из застрявших острове турист Иван Гелевинг рассказал НСН о том, с какими трудностями россияне пытаются покинуть «райский остров».

«Очень многим людям, которые имели авиабилеты российских авиакомпаний, сегодня пришло в ночи сообщение о вылете в Россию в принудительном порядке. Такие же сообщения пришли и другим туристам, у которых «Катарские авиалинии» и многие другие, без каких-либо указаний на то, что будут какие-то доплаты по итогу. И все туристы поехали в аэропорт в надежде улететь в Россию. В аэропорт приходят списки на русском языке, но стекаются они к сотруднику балийцу, который английский-то плохо знает. Но, к счастью, пришел вице-консул, который ему начал все переводить. И тут началась проверка со списком тех, кто приехал в аэропорт, а это более 300 человек. Люди, которые проходят контроль, прошли зеленый коридор, им ставят штамп о прохождении в чистую зону, а через 15 минут человек 20 оттуда отзывают и причину не сообщают. Им разрывают билеты и ставят отметку «cancel» (c английского – отмена). Также были ситуации, когда возвращается семья и маме билет на данный рейс давали, а ребенку нет, а при попытке купить билет ничего не получалось» - утверждает Иван Гелевинг.