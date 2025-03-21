Буркини вместо бикини: В фитнес-индустрии удивились дресс-коду в клубе Петербурга

Российские фитнес-клубы могут вводить собственные правила по спортивной форме, однако ранее это никогда не казалось «откровенной» одежды, заявила в интервью НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Ранее власти Санкт-Петербурга возмутились действиями фитнес-клуба Fitness Plaza, где девушкам запретили плавать в бикини и некоторых видах раздельных купальников, но разрешили буркини - закрытый купальный костюм для мусульманок. Вице-губернатор города Игорь Потапенко заявил в этой связи, что «грань перешагнули» и обратился в прокуратуру. Силина объяснила, какие ограничения вправе вводить фитнес-клубы.