Буркини вместо бикини: В фитнес-индустрии удивились дресс-коду в клубе Петербурга
Обычно ограничения фитнес-клубов касаются шапочек для купания или обуви, но про «откровенность» нарядов заговорили впервые, сказала в эфире НСН Елена Силина.
Российские фитнес-клубы могут вводить собственные правила по спортивной форме, однако ранее это никогда не казалось «откровенной» одежды, заявила в интервью НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Ранее власти Санкт-Петербурга возмутились действиями фитнес-клуба Fitness Plaza, где девушкам запретили плавать в бикини и некоторых видах раздельных купальников, но разрешили буркини - закрытый купальный костюм для мусульманок. Вице-губернатор города Игорь Потапенко заявил в этой связи, что «грань перешагнули» и обратился в прокуратуру. Силина объяснила, какие ограничения вправе вводить фитнес-клубы.
«Фитнес-клуб как частная организация, конечно, имеет право устанавливать внутренние правила, в том числе дресс-код. Однако эти правила не должны нарушать закон, ущемлять права граждан. Ситуации с введением дресс-кода встречаются не так часто, но все же имеют место. Обычно это касается требований к спортивной форме - например, запрет на тренировку в открытой обуви или необходимость наличия шапочки для плавания в бассейне. Однако история про «откровенность» нарядов, наверное, пишется впервые», - подчеркнула эксперт.
По словам Силиной, если в запретах клубов есть дискриминация по полу или религии, это может вызывать вопросы.
«Если речь идет о запрете определенной одежды по мотивам, не связанным с безопасностью или санитарными нормами, то это может вызвать вопросы. Особенно если в выборе одежды прослеживается дискриминация по полу, религии или другим признакам. В данном случае важно понимать, чем аргументировано ограничение. Если фитнес-клуб вводит слишком строгие или неочевидные ограничения, это может негативно сказаться на посещаемости. Клиенты ценят свободу выбора и комфорт, и могут выбрать альтернативный клуб», - заключила собеседница НСН.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила на пресс-конференции в НСН, что не считает буллингом негласный запрет для учителей на выкладывание в соцсети фотографий в купальнике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тысяч военнослужащих
- Театр «Ленком Марка Захарова» объединят с «Центром драматургии и режиссуры»
- Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России
- «Полезные, важные»: Шойгу провел переговоры с Ким Чен Ыном
- Премьер Бельгии считает конфискацию замороженных активов РФ «актом войны»
- Объем выданных ипотечных кредитов рухнул на 54%
- Белорусские силовики отвергли обвинения в избиении комика Останина
- МО РФ: ВСУ подорвали ГИС «Суджа» для дискредитации мирных инициатив Трампа
- Европе предрекли рост стоимости газа из-за удара ВСУ по станции «Суджа»
- Телеведущий Киселев заявил, что подхватил пневмонию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru