«Избыточная мера»? Функция самозапрета на маркетплейсах не «вылечит» шопоголиков

Самозапрет на покупки на маркетплейсах – избыточная мера, которая никак не поможет людям, страдающим шопоголизмом, так как они сами никогда себе этот запрет не установят. Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Минэкономразвития согласилось провести совместный с маркетплейсами эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки, пишет «Коммерсант». Такую идею в январе 2025 года высказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В рамках эксперимента пользователи смогут добровольно подключить эту функцию для оценки ее эффективности. Кременсков назвал эту инициативу избыточной и напомнил о возможности устанавливать ограничения на покупки в мобильном приложении банка.