«Избыточная мера»? Функция самозапрета на маркетплейсах не «вылечит» шопоголиков
Все способы ограничить свои траты уже давно придуманы: можно установить запрет на карте на категорию покупок, либо лимит на покупки в интернете, заявил НСН Алексей Кременсков.
Самозапрет на покупки на маркетплейсах – избыточная мера, которая никак не поможет людям, страдающим шопоголизмом, так как они сами никогда себе этот запрет не установят. Об этом в беседе с НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Минэкономразвития согласилось провести совместный с маркетплейсами эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки, пишет «Коммерсант». Такую идею в январе 2025 года высказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В рамках эксперимента пользователи смогут добровольно подключить эту функцию для оценки ее эффективности. Кременсков назвал эту инициативу избыточной и напомнил о возможности устанавливать ограничения на покупки в мобильном приложении банка.
«Я считаю, что это избыточная мера. Есть разные способы ограничить покупки на маркетплейсах, например, с помощью банков, то есть можно на любой своей карте установить запрет на категорию покупок, либо лимит на покупки в интернете и так далее. Для чего создавать такой совсем невостребованный лимит - непонятно. Элементарно вы можете просто удалить приложение, если совсем не хотите его устанавливать, удалить аккаунт. В целом, уже давно придумана эта история. Я, например, в своем онлайн-банке могу установить запрет на оплату билетов или еще чего-то, а разрешить что-то одно», - рассказал он.
По мнению собеседника НСН, если запрет нацелен на помощь людям, зависимым от покупок, то он тоже будет бесполезен.
«Если у человека есть так называемая зависимость от покупок - шопоголизм, то, я не думаю, что это позволит ему каким-то образом оградиться от этого. Шопоголик сам себе ни в коем случае не поставит самозапрет», - отметил он.
Ранее стало известно, что более половины (61%) россиян еще не знают про механизм самозапрета на кредиты, который заработал в России с 1 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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