Ковид-мутант привёл Британию в ужас. Остров закрыт на карантин

Британские учёные выявили новый штамм COVID-19 еще в середине декабря. Джонсон заявил, что мутировавшая инфекция распространяется на 70% быстрее других известных типов вируса. В свою очередь, старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новая мутация опасна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.



Накануне первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Грузии. Заражённый — мужчина старше 50 лет, прибывший в Грузию из другого государства и уже вернувшийся обратно. При этом пациент не посещал Британию. Минздрав Грузии оценивает состояние мужчины как удовлетворительное.



Как пишет газета Kleine Zeitung, мутировавшая инфекция 4 января проникла и в Австрию. Вирус был обнаружен у четырёх человек после теста на инфекцию в аэропорту Вены. Кроме того, у ещё одного прибывшего в Австрию выявлена другая мутация COVID-19, предположительно возникшая в ЮАР. Трое из заражённых — дети.



В свою очередь, Reuters сообщил о двух выявленных случаев заражения «британским» коронавирусом в Бразилии. Так, заболела 25-летняя женщина, которая, по предварительным данным, заразилась от побывавших в Великобритании путешественников, с которыми она ранее контактировала. Также заразился ее 34-летний знакомый. Об их состоянии здоровья пока ничего не сообщается.



Не удалось предотвратить появление «британского коронавируса» и в Китае. Им еще 14 декабря заболела 23-летняя студентка, вернувшаяся из Великобритании. В последние дни минувшего года «британский» штамм коронавируса был обнаружен в США и Объединенных Арабских Эмиратах.