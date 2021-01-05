Ковид-мутант привёл Британию в ужас. Остров закрыт на карантин
Мутировавший вирус успел проникнуть в несколько европейских стран, а также в Китай, США, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилию. Многие страны, в том числе Россия, приостановили авиа- и железнодорожное сообщение с Соединённым Королевством.
Премьер-министр Великобритании объявил о введении третьего карантина в стране из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. С 5 января школы переходят на удаленную работу. Вживую их смогут посещать дети представителей «ключевых профессий»: врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов. Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями желательно оставаться дома.
Британские учёные выявили новый штамм COVID-19 еще в середине декабря. Джонсон заявил, что мутировавшая инфекция распространяется на 70% быстрее других известных типов вируса. В свою очередь, старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани рассказала, что новая мутация опасна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.
Накануне первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Грузии. Заражённый — мужчина старше 50 лет, прибывший в Грузию из другого государства и уже вернувшийся обратно. При этом пациент не посещал Британию. Минздрав Грузии оценивает состояние мужчины как удовлетворительное.
Как пишет газета Kleine Zeitung, мутировавшая инфекция 4 января проникла и в Австрию. Вирус был обнаружен у четырёх человек после теста на инфекцию в аэропорту Вены. Кроме того, у ещё одного прибывшего в Австрию выявлена другая мутация COVID-19, предположительно возникшая в ЮАР. Трое из заражённых — дети.
В свою очередь, Reuters сообщил о двух выявленных случаев заражения «британским» коронавирусом в Бразилии. Так, заболела 25-летняя женщина, которая, по предварительным данным, заразилась от побывавших в Великобритании путешественников, с которыми она ранее контактировала. Также заразился ее 34-летний знакомый. Об их состоянии здоровья пока ничего не сообщается.
Не удалось предотвратить появление «британского коронавируса» и в Китае. Им еще 14 декабря заболела 23-летняя студентка, вернувшаяся из Великобритании. В последние дни минувшего года «британский» штамм коронавируса был обнаружен в США и Объединенных Арабских Эмиратах.
Между тем, южноафриканские учёные экстренно проверяют эффективность вакцин против новой разновидности коронавирусной инфекции. возникшей в ЮАР. Как сообщил учёный Ричард Лесселз в интервью агентству Associated Press, специалисты тестируют воздействие нового типа COVID-19 на кровь людей с антителами и кровь провакцинированных пациентов.
Ранее ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, когда будет заметен эффект от вакцинации. Кроме того, ученый в беседе с НСН дал прогноз, когда россияне смогут отказаться от ношения масок без риска здоровью.
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