Китай назвал клеветой теорию США об утечке COVID-19 из лаборатории

Слова заместителя советника президента США по вопросам нацбезопасности Мэтью Поттинджера о том, что COVID-19 мог попасть в популяцию после утечки из лаборатории в Ухане, являются ложью и слухами, заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Кто-то поучаствовал». Вирусологи об искусственном происхождении COVID-19

Ранее Daily Mail со ссылкой на слова Поттинджера написало, что для подтверждения такой теории появляется «все больше свидетельств». Чиновник добавил, что вирус мог вырваться из Уханьского института вирусологии, который находится в 11 милях в рынка, на котором впервые обнаружили вирус.

«Я очень надеюсь, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США", - заявила Хуа Чуньин.

Она напомнила, что озвученную теорию опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские. Представитель МИД Китая также попросила США привести доказательства так называемой утечки.

Между тем, разработчики двух российских вакцин от коронавируса – генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов и глава центра Гамалеи Александр Гинцбург - пришли к выводу, что новая инфекция имеет природное происхождение.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.

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ФОТО: РИА Новости
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