Китай назвал клеветой теорию США об утечке COVID-19 из лаборатории
Слова заместителя советника президента США по вопросам нацбезопасности Мэтью Поттинджера о том, что COVID-19 мог попасть в популяцию после утечки из лаборатории в Ухане, являются ложью и слухами, заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Ранее Daily Mail со ссылкой на слова Поттинджера написало, что для подтверждения такой теории появляется «все больше свидетельств». Чиновник добавил, что вирус мог вырваться из Уханьского института вирусологии, который находится в 11 милях в рынка, на котором впервые обнаружили вирус.
«Я очень надеюсь, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США", - заявила Хуа Чуньин.
Она напомнила, что озвученную теорию опровергли практически все именитые эксперты в этой области, в том числе американские. Представитель МИД Китая также попросила США привести доказательства так называемой утечки.
Между тем, разработчики двух российских вакцин от коронавируса – генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов и глава центра Гамалеи Александр Гинцбург - пришли к выводу, что новая инфекция имеет природное происхождение.
Ранее экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил НСН, что коронавирус мог быть создан искусственно.
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