Россиян предупредили о взломе смартфонов через «видео от соседа»
Мошенники стали использовать для взлома смартфонов фальшивые видео, которые рассылают в мессенджерах якобы от имени соседей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.
По его словам, такие ролики рассылаются в виде архива с приложением или ссылки на его загрузку. Открыв его пользователи заражают свои Android-смартфоны вредоносными программами, которы позволяют украсть пароли.
Эксперт указал, что главная опасность данной схемы в том, что она использует «эффект соседства». Это связано с тем, что люди «привыкли доверять пользователям из домового чата», поэтому мысли перепроверить сообщение не возникает.
«Мошенники делают ставку на срочность – они пишут именно в тот момент, когда вы заняты или взволнованы, чтобы вы не успели остановиться и задать себе простой вопрос: «А почему сосед прислал архив, а не обычное видео?» – добавил Двилянский.
Он также отметил, что если вредоносный файл всё же был открыт, то следует сразу перевести смартфон в авиарежим, а с другого устройства связаться с банком и заблокировать банковские карты, после чего сбросить гаджет до заводских настроек и не восстанавливать резервную копию из облака.
Ранее технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков заявил, что самой опасной технологией мошенников стали дипфейки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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