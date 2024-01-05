В Нижнем Новгороде перезапустят производство автомобилей «Волга»
Автомобили «Волга» возвращаются на отечественный рынок, сообщает «РЕН ТВ».
Их производство перезапустят в Нижнем Новгороде. Это произойдет предстоящим летом. Автомобили получат новый современный дизайн, однако подробности не раскрываются. Как заявил вице-премьер Денис Мантуров, логотип с оленем останется прежним. Партнером по сборке выбран зарубежный автопроизводитель. Договоренности об этом находятся на финальной стадии.
Кроме того, планируется выпуск новой линейки российских автомобилей Aurus. Речь идет о более бюджетных моделях. Не исключено, в будущем добавится и внедорожник.
Ранее Мантуров заявил о желании ведомства поддержать возрождение автобренда «Ока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru