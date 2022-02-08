Эксперт назвал оптимальную частоту ревакцинации

Оптимальная частота ревакцинации от коронавирусной инфекции — 3-4 месяца, считает академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев. Об этом пишут Известия.

Медики рассказали о сроках ревакцинации

По словам вирусолога, слишком частые повторные прививки грозят, в частности, повышенным риском миокардита у мужчин.

«Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "Спутник", это полгода», — указал Зверев, добавив, что ревакцинироваться раз в 3-4 месяца «в целом безопасно».

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бустерную прививку от COVID-19 следует делать не ранее, чем через 4 месяца после основной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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