Эксперт назвал оптимальную частоту ревакцинации
Оптимальная частота ревакцинации от коронавирусной инфекции — 3-4 месяца, считает академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев. Об этом пишут Известия.
По словам вирусолога, слишком частые повторные прививки грозят, в частности, повышенным риском миокардита у мужчин.
«Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "Спутник", это полгода», — указал Зверев, добавив, что ревакцинироваться раз в 3-4 месяца «в целом безопасно».
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бустерную прививку от COVID-19 следует делать не ранее, чем через 4 месяца после основной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- АТОР: Спрос на вакцинные туры среди россиян вырос в 12 раз
- Эксперт назвал оптимальную частоту ревакцинации
- Закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу
- Фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» покажут на широком экране в Великобритании
- Хоккеистка олимпийской сборной России Болгарева заболела COVID-19
- На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу
- МИД РФ: Запад готов выдумать повод для санкций против Москвы
- Стало известно о повышении прогноза Минэкономики по инфляции до 5,9%
- СМИ сообщили, почему отменилась встреча Зеленского с Бербок
- Байден сообщил, что будет с «Северным потоком – 2» в случае нападения РФ на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru