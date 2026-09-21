Уголовная ответственность не решит проблему с оскорблениями матерей-одиночек в соцсетях, заявила в интервью НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в VIII созыве Нина Останина.

Основательница «Совета блогеров» Валерия Рытвина ранее рассказала на круглом столе в Госдуме о законопроекте, предполагающем добавление в статью 282 УК РФ о возбуждении нененависти и вражды пункта «по признакам семейного положения». Речь, в частности, шла об известном в интернете термине «РСП» («разведенка с прицепом»). Останина считает, что такая мера не поможет.