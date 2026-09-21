Уголовка за «разведенку»? Останина и Свинцов поспорили о травле матерей-одиночек
Андрей Свинцов поддержал уголовное наказание за оскорбление одиноких матерей, а Нина Останина призвала не пугать россиян и указала на Роскомнадзор.
Уголовная ответственность не решит проблему с оскорблениями матерей-одиночек в соцсетях, заявила в интервью НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в VIII созыве Нина Останина.
Основательница «Совета блогеров» Валерия Рытвина ранее рассказала на круглом столе в Госдуме о законопроекте, предполагающем добавление в статью 282 УК РФ о возбуждении нененависти и вражды пункта «по признакам семейного положения». Речь, в частности, шла об известном в интернете термине «РСП» («разведенка с прицепом»). Останина считает, что такая мера не поможет.
«Я твердо убеждена, что одними запретами не перевоспитаешь людей, которые демонстрируют такое воинственное невежество. Это вопрос недостаточной культуры, которую, к сожалению, транслируют сейчас не только рядовые граждане, но и чиновники, представители власти. Никогда нельзя только юридическими запретами, даже уголовными решить проблему. Начинать нужно с другого – любой родитель должен вызывать к себе в обществе уважительное отношение, потому что он воспитывает ребенка. И неважно, воспитывают они вдвоем или в одиночку. Не надо пугать наших людей, вместо этого лучше воспитывать», - уверена депутат.
Останина призналась, что сама была объектом травли в соцсетях, указав в этой связи на Роскомнадзор.
«Социальные сети не являются отражением того, что происходит в реальном обществе. Это особая субкультура, а у людей, которые в этих соцсетях общаются, низкие нравственные барьеры. Я сама неединожды была жертвой этой травли и на себе это испытала. Это очень печальная вещь. С другой стороны, а зачем тогда у нас контрольные органы? Почему Роскомнадзор вводит наказание за лайки, но не видит оскорбления и травлю? Тем более в одиночку воспитывающих родителей, конечно, надо защищать», - подчеркнула Останина.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по информационной политике в VIII созыве Андрей Свинцов считает, что уголовная ответственность за оскорбления матерей-одиночек все-таки нужна.
«Конечно, я это поддерживаю, потому что что недопустима дискриминация ни по какому признаку, и тем более по такому святому, как дети. Так же, как и по другим составам преступления в этой статье, есть экспертиза, которая определяет, является ли это возбуждением вражды или нет. В уже существующую статью добавляется норма о семейном положении и наличии детей. То же самое - религиозные, национальные признаки. Это уже отработанный формат, есть огромный список экспертов, которые делают соответствующие экспертизы», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы Александр Ильтяков ранее в эфире одного из ток-шоу назвал женщин «неполноценными людьми», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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