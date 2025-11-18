Останина выступила против повышения штрафов за развод до 40 тысяч рублей
Россияне должны жениться и сохранять семью по любви, а не за деньги, заявила НСН Нина Останина.
Молодым семьям, а также людям в крепком браке необходимо помогать морально и материально, а не пугать их штрафами за разводы, рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод. По его мнению, это поможет укрепить браки. Останина раскритиковала такое предложение.
«Во-первых, женятся не за деньги и 20 тысяч рублей, а по любви. Во-вторых, пошлину за развод с 1 января 2025 года уже увеличивали до пяти тысяч рублей. Но этот шаг никак не сказался на статистике. Депутатам-инициаторам надо понимать, что наказывать не обязательно, а нужно мотивировать. Это должно выражаться в том, что государство поддержит, если молодые люди захотят создать семью. Для них нужна уверенность в завтрашнем дне, пока еще они не оперились. Правительство уже предоставляет им материнский капитал, пособия, семейную ипотеку, создает комнаты для детей в студенческих организациях. Нужно сделать так в части молодежной политики, чтобы молодежь имела особенные права на отношения с государством, но при этом платила бы сполна хорошей учебой и трудоустройством по ее окончанию», — подчеркнула она.
Ранее Останина объяснила НСН, почему правительство России не поддержало идею о более раннем выходе многодетных отцов на пенсию.
