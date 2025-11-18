Молодым семьям, а также людям в крепком браке необходимо помогать морально и материально, а не пугать их штрафами за разводы, рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.



Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод. По его мнению, это поможет укрепить браки. Останина раскритиковала такое предложение.