«Это раньше уже предлагал наш комитет и лично я, только никакой законодательной инициативы на эту тему не поступило. Я предложила мужчинам в 55 лет выходить на пенсию, как и женщинам. Но правительство и Минтруд не поддержали, потому что это расходное обязательство, которое бюджет не хочет на себя взять. Я хотела, чтобы возраст выхода мужчин и женщин на пенсию был одинаков, но при этом начать с мужчин, которые являются воспитателями в многодетных семьях. Боюсь, предложение Львовой-Беловой сейчас продолжения не получит. Непонятно, как отнесся к этому Минтруд, а сама Львова-Белова не является субъектом законодательной инициативы. Если какое-то законодательное собрание внесет это на рассмотрение, то мы обязательно это поддержим», - рассказала она.

При этом Останина развеяла сомнения о том, что из-за многодетного отца, вышедшего на пенсию раньше, семья будет нуждаться в средствах. Депутат напомнила, что каждый ребенок имеет право на единую выплату.