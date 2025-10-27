Останина: Бюджет не потянет ранний выход на пенсию многодетных отцов
Возраст выхода мужчин и женщин на пенсию должен быть одинаков, но при этом нужно начать с мужчин, которые являются воспитателями в многодетных семьях, заявила НСН Нина Останина.
Правительство РФ уже ранее не поддержало предложение о более раннем выходе многодетных отцов на пенсию, так как бюджет не хочет брать на себя дополнительную нагрузку. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы Нина Останина.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила предусмотреть досрочный выход на пенсию многодетных отцов. Такие рекомендации содержатся в докладе о деятельности уполномоченного, опубликованном 27 октября. Останина напомнила, что ранее сама выступала с такой инициативой.
«Это раньше уже предлагал наш комитет и лично я, только никакой законодательной инициативы на эту тему не поступило. Я предложила мужчинам в 55 лет выходить на пенсию, как и женщинам. Но правительство и Минтруд не поддержали, потому что это расходное обязательство, которое бюджет не хочет на себя взять. Я хотела, чтобы возраст выхода мужчин и женщин на пенсию был одинаков, но при этом начать с мужчин, которые являются воспитателями в многодетных семьях. Боюсь, предложение Львовой-Беловой сейчас продолжения не получит. Непонятно, как отнесся к этому Минтруд, а сама Львова-Белова не является субъектом законодательной инициативы. Если какое-то законодательное собрание внесет это на рассмотрение, то мы обязательно это поддержим», - рассказала она.
При этом Останина развеяла сомнения о том, что из-за многодетного отца, вышедшего на пенсию раньше, семья будет нуждаться в средствах. Депутат напомнила, что каждый ребенок имеет право на единую выплату.
«Во-первых, большая семья имеет право на единую выплату. У нас на каждого ребенка выплачивается единое пособие, размер которого варьируется от региона. Поэтому каждый ребенок имеет право получить в районе более чем 20 тысяч рублей вот этой выплаты, которая средняя по региону. Поэтому пятеро детей дополнительно получают еще 100 тысяч. Во-вторых, еще и пенсия у многодетных родителей - 20-25 тысяч. Сейчас работает, как правило, один отец, поэтому вряд ли денег в семье больше», - подытожила она.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что средняя социальная пенсия в России составляет около 15,5 тысячи рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
