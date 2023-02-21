Останина заявила, что маткапитал не решит демографическую проблему

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил распространить материнский капитал на семьи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где дети родились в период с 2007 года. Останина объяснила, откуда правительство возьмет деньги на реализацию инициативы президента.

«Во-первых, средства материнского капитала заложены давным-давно в Пенсионном фонде (с 1 января 2023 года — Социальном фонде России. — Прим. НСН). Напомню, что материнский капитал можно тратить только на образование ребенка, улучшение жилищных условий и на пенсионное обеспечение матери. Средства на маткапитал — переходящие деньги, речь не идет о дополнительных расходах из бюджета. Скорее всего, речь идет о возможности использования имеющихся средств», — сказала Останина.

Собеседница НСН предположила, что сумма материнского капитала для жителей новых регионов будет не слишком большой.

«Во-первых, далеко не все жители получили российское гражданство, а право на маткапитал имеют только граждане России. Во-вторых, сама процедура получения гражданства очень замедленная, ко мне как раз обращались с просьбой ее ускорить. И, наконец, в-третьих, правительство, судя по заявлениям, не позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля для многодетных семей, чтобы семьи в новых регионах смогли получить эти деньги», — добавила депутат.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила, что нововведение не улучшит демографическую ситуацию.

«Меня пугает то, что вся наша государственная, семейная и детская политика свелась только к детскому портфелю. К сожалению, президент пошел на поводу у тех представителей нашего социального блока, которые не видят, что дальнейшее перекладывание на регионы забот о семье, материнстве и детях, сводящееся лишь на борьбу с бедностью, не улучшит демографическую ситуацию. Распространение материнского капитала на новые регионы не побуждает российские семьи становиться многодетными. Сейчас сложилась катастрофическая демографическая яма, поскольку мужчины репродуктивного возраста задействованы в спецоперации. Не понимать этого, держать президента в плену некоего детского портфеля — очень непрофессионально, это не государственный подход. Он аукнется нам в ближайшие годы. Президенту будет некому адресовать свои послания, если у нас по полмиллиона-миллиону граждан будет вымирать», — подытожила Останина.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что расширение маткапитала коснется минимум 1 млн человек в Луганской народной республике. Об этом сообщило агентство НСН.

