В РФ сообщили, кто сможет вдвое увеличить важную часть пенсии

Размер страховой и фиксированной части пенсии можно увеличить при наличии особых условий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста ЕЮС Екатерину Ноженко.

По ее словам, в первую очередь, это касается пенсионеров, которые по состоянию на 1 января 2002 года проживали в районах Крайнего Севера и приравненных местностях. Юрист объяснила, что для такой категории граждан при расчете пенсии применяется повышенный коэффициент средней зарплаты к средней зарплате по стране. Вместо максимальных для всех 1,2 это 1,4-1,9 в зависимости от региона проживания, уточнила она.

Возможно и увеличение фиксированной части пенсии, подчеркнула Ноженко. Она напомнила, что выплата является одинаковой для всех и в 2025 году составляет 8 тысяч 907,70 рублей. Но при расчете северного стажа она увеличивается на 50% или 30% в зависимости от того, работал человек на Крайнем Севере или в приравненных местностях.

При этом юрист отметила, что повышение фиксированной части пенсии на 25% касается и тех россиян, которые работали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При выезде из сельской местности это право сохраняется.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил россиянам, как получить полную пенсию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
