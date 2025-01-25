Путин поручил поднять декретные пособия студенткам

Таким образом, в некоторых регионах размер пособий увеличится в 10 раз. На сегодняшний день пособия выплачиваются образовательными учреждениями и зависят от размера стипендии. Они обычно составляют от 9333 до 23333 рублей на весь период. По данным Минтруда, на 2025 год прожиточный минимум составляет 19329 рублей. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам для студенток может достигнуть 90202 рублей.



Глава государства также поставил задачу проработать к 1 декабря возможность увеличения материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.



Кроме того, президент поручил правительству обеспечить женщин, получившим звание Мать-героиня с 2022 года, такими же социальными гарантиями, как у Героев Труда.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что молодые семьи зачастую не могут завести ребенка, потому что еще учатся.

