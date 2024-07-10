«Оспариваются редко»: Юрист назвала преимущества завещаний перед брачными договорами

В 2024 году россияне оформили на 23% больше совместных завещаний по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщают СМИ со ссылкой на Федеральную нотариальную палату. Таким образом россияне стремятся предотвратить возможные споры среди родственников в случае смерти. Фролова отметила, что такая тенденция отчасти связана и с проведением спецоперации.

«Люди действительно стали чаще оформлять завещания, потому что не понимают правовой основы брачного договора. Супруги наивно полагают, что завещание спасет от любых притязаний со стороны ближнего круга родственников – детей, братьев и сестер, родителей. Они также уверены, что это избавит от черных риелторов, которые заключают со стариками ренту имущества. Спецоперация повлияла на статистику, поскольку люди понимают серьезность ситуации, хотят обезопасить себя и близких от возможных притязаний третьих лиц», - заявила она.

По словам собеседницы НСН, несмотря на наличие завещания, в случае смерти одного из супругов часть наследников получит часть причитаемого имущества.

«Случается, родственники злоупотребляют ситуацией, склоняя одного из супругов, либо их обоих, написать завещание, чтобы имущество не досталось, например, внебрачному ребенку. Так могут поступать дети, рожденные в браки, которые заинтересованы в большей доли наследства. Завещания очень редко оспариваются, но есть понятие «обязательные наследники» - родственники, которые на момент смерти человека находились на его обеспечении. Это, например, несовершеннолетние дети или инвалиды. Они, даже если было написано завещание, получат часть имущества, не меньше доли, которая бы причиталась им по закону», - пояснила эксперт.