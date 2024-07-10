«Оспариваются редко»: Юрист назвала преимущества завещаний перед брачными договорами
При наличии совместных завещаний супругов среди родственников могут быть и другие наследники, которые получают долю имущества, сказала НСН юрист Анна Фролова.
Завещания в отличие от брачного договора оспариваются редко, однако даже наличие подобного документа не гарантирует отсутствия споров в вопросах наследства, рассказала в интервью НСН семейный юрист Анна Фролова.
В 2024 году россияне оформили на 23% больше совместных завещаний по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщают СМИ со ссылкой на Федеральную нотариальную палату. Таким образом россияне стремятся предотвратить возможные споры среди родственников в случае смерти. Фролова отметила, что такая тенденция отчасти связана и с проведением спецоперации.
«Люди действительно стали чаще оформлять завещания, потому что не понимают правовой основы брачного договора. Супруги наивно полагают, что завещание спасет от любых притязаний со стороны ближнего круга родственников – детей, братьев и сестер, родителей. Они также уверены, что это избавит от черных риелторов, которые заключают со стариками ренту имущества. Спецоперация повлияла на статистику, поскольку люди понимают серьезность ситуации, хотят обезопасить себя и близких от возможных притязаний третьих лиц», - заявила она.
По словам собеседницы НСН, несмотря на наличие завещания, в случае смерти одного из супругов часть наследников получит часть причитаемого имущества.
«Случается, родственники злоупотребляют ситуацией, склоняя одного из супругов, либо их обоих, написать завещание, чтобы имущество не досталось, например, внебрачному ребенку. Так могут поступать дети, рожденные в браки, которые заинтересованы в большей доли наследства. Завещания очень редко оспариваются, но есть понятие «обязательные наследники» - родственники, которые на момент смерти человека находились на его обеспечении. Это, например, несовершеннолетние дети или инвалиды. Они, даже если было написано завещание, получат часть имущества, не меньше доли, которая бы причиталась им по закону», - пояснила эксперт.
Как добавила юрист, брачные договоры, в отличие от завещаний, оспариваются намного чаще.
«Когда супруги находятся в браке, по общему праву между ними все делится 50 на 50. Если один умирает, и брачного договора нет – половина имущества отходит другому супругу, а вторая часть делится в равных долях между остальными наследниками, включая супруга. А при наличии брачного договора, в котором прописано, что конкретное имущество полностью принадлежит одному, оно выводится из-под наследства и не делится», - подытожила Фролова.
Ранее Минфин предложил увеличить размер госпошлины за расторжение брака в восемь раз – с 650 до 5000 рублей. Это касается случаев, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также через суд. Как рассказала «Радиоточке НСН» телеведущая и сваха Роза Сябитова, большинство молодых пар сегодня разводятся по несерьезным причинам, потому подорожания госпошлины за развод поможет сократить число спонтанных расторжений брака.
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