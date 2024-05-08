Россиянкам назвали профессии самых состоятельных женихов

Россиянкам рассказали, мужчина какой профессии быстрее всего сможет накопить на помолвочное кольцо. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование бренда SOKOLOV и платформы hh.ru.

Для расчета было взято кольцо с бриллиантом из белого золота за 88 939 рублей. Быстрее всех на него смогут накопить программист-разработчик и водитель со средней зарплатой в 138 тысяч рублей. Для этого им понадобятся примерно 13 рабочих дней. Токарю и геодезисту потребуется в среднем 14-15 дней. Автомеханик заработает необходимую сумму за 19 дней, а финансовый менеджер — за 22 дня. Маркетологи и врачи потратят примерно по 23 рабочих дня.