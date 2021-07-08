Треть россиян приветствуют брак по расчету

Треть россиян (около 33%) положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары. Еще 28% граждан верят только в брак по любви, а 39% заявили о нейтральном отношении к союзу, основанному на расчете.

Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и «Росгосстрах банка», передает РИА Новости.

Одновременно 42% респондентов положительно относятся к брачному контракту. По их мнению, он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. В основном сторонниками заключения брачного договора являются жители Москвы и Московской области (49%), меньше всего его одобряют проживающие на Северном Кавказе (30%).

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Почти половина россиян (47%) относятся к брачным контрактам нейтрально. И лишь 10% опрошенных заявили, что такой договор не нужен, если есть настоящая любовь.

Между тем в наличии брачного контракта признались только 9% респондентов, 51% опрошенных заявили, что их семьям он не нужен, поскольку они любят друг друга.

Кстати, у 40% россиян нет брачного контракта не из-за того, что они его противники, а так как они не состоят в официальном браке.

Ранее руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила, что считает сожительство вне брака врагом семейной политики государства, передает РИА ФАН. По ее словам, нежелание мужчины вступать в брак со своей женщиной показывает его неготовность брать ответственность за семью.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БракСоцопрос
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