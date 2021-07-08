Треть россиян приветствуют брак по расчету

Треть россиян (около 33%) положительно относится к браку по расчету, если это добровольное решение пары. Еще 28% граждан верят только в брак по любви, а 39% заявили о нейтральном отношении к союзу, основанному на расчете.

Об этом говорится в исследовании банка «Открытие» и «Росгосстрах банка», передает РИА Новости.

Одновременно 42% респондентов положительно относятся к брачному контракту. По их мнению, он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. В основном сторонниками заключения брачного договора являются жители Москвы и Московской области (49%), меньше всего его одобряют проживающие на Северном Кавказе (30%).