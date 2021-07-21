Иммунолог назвал категорию людей, рискующих заразиться оспой обезьян
Инфекция может передаваться от человека к человеку в особых случаях, но массовых заражений нет, поэтому нет и вакцины, заявил НСН Владимир Болибок.
В последнее время в мире зарегистрирован рост случаев заражения оспой обезьян, сообщили в научном центре «Вектор». За последние десять лет заболевания фиксировались в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет. Ученые «Вектора» разрабатывают современные средства профилактики и лечения этого заболевания, в том числе продолжаются клинические исследования живой генно-инженерной вакцины.
Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что люди с нормальным иммунитетом, которые непосредственно не контактируют с обезьянами, могут не волноваться.
«Это относительно опасное заболевание, которое, насколько я знаю, от человека к человеку не передается, заразиться им можно непосредственно от обезьяны. Но в случаях, когда вокруг заболевшего есть люди с ослабленным иммунитетом, вирус обезьяньей оспы может передаваться от человека человеку. В связи с этим вряд ли вакцину разрабатывали, раз нет массовой передачи от человека человеку, то и нет необходимости в ней», - рассказал собеседник НСН.
Болибок также назвал симптомы оспы обезьян. Она начинается с температуры, а также головной и мышечной боли, после чего в течение 1-3 дней развиваются высыпания на коже.
Ранее главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в эфире НСН заявил, что человечество за всё своё существование всего одну инфекцию победило - оспу, причём очень страшной и тяжёлой вакциной.
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