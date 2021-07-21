Иммунолог назвал категорию людей, рискующих заразиться оспой обезьян

В последнее время в мире зарегистрирован рост случаев заражения оспой обезьян, сообщили в научном центре «Вектор». За последние десять лет заболевания фиксировались в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет. Ученые «Вектора» разрабатывают современные средства профилактики и лечения этого заболевания, в том числе продолжаются клинические исследования живой генно-инженерной вакцины.

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что люди с нормальным иммунитетом, которые непосредственно не контактируют с обезьянами, могут не волноваться.

«Это относительно опасное заболевание, которое, насколько я знаю, от человека к человеку не передается, заразиться им можно непосредственно от обезьяны. Но в случаях, когда вокруг заболевшего есть люди с ослабленным иммунитетом, вирус обезьяньей оспы может передаваться от человека человеку. В связи с этим вряд ли вакцину разрабатывали, раз нет массовой передачи от человека человеку, то и нет необходимости в ней», - рассказал собеседник НСН.