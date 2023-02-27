Особенный цветок? Флористы поднимут цены к 8 марта на 80%

Накануне председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов сообщил «Российской газете», что почти все тюльпаны в этом году будут российского производства. По его словам, импортных тюльпанов будет мало, а стоить они будут значительно дороже. Ольга Селиванова отметила, что российские тюльпаны намного больше по размеру, чем импортные.

«Порядка 90% цветов будут импортными, кроме тюльпанов. Санкции давят, цены очень поменялись. Конкретно на 8 марта цены поднимаются на 70-80% относительно обычных дней. Российские тюльпаны отличаются от импортных внешним видом. Это высота самого стебля, цветка, они намного крупнее, чем импортные. При этом может быть меньше разнообразие цветов. По стойкости они одинаковые. Они едут и на сухую из Голландии. Тюльпан – это особенный цветок, который может долгое время находиться без воды и не продолжать расти. Он продолжает расти только в воде, его рост замораживается, пока он едет, стойкость получается одинаковая», - сказала Селиванова.

Флорист также рассказала, что спрос на мимозы среди россиян снизился, так как этот цветок имеет плохую стойкость и крайне высокую цену.