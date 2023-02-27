Особенный цветок? Флористы поднимут цены к 8 марта на 80%
С введением санкций цены на цветы сильно поменялись, при этом мимозы стали стоить крайне дорого, отметила в эфире НСН флорист Ольга Селиванова.
Цены на цветы к 8 марта поднимутся на 70-80% относительно обычных дней, при этом порядка 90% цветов в России импортные, кроме тюльпанов, рассказала флорист Ольга Селиванова в разговоре с НСН.
Накануне председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов сообщил «Российской газете», что почти все тюльпаны в этом году будут российского производства. По его словам, импортных тюльпанов будет мало, а стоить они будут значительно дороже. Ольга Селиванова отметила, что российские тюльпаны намного больше по размеру, чем импортные.
«Порядка 90% цветов будут импортными, кроме тюльпанов. Санкции давят, цены очень поменялись. Конкретно на 8 марта цены поднимаются на 70-80% относительно обычных дней. Российские тюльпаны отличаются от импортных внешним видом. Это высота самого стебля, цветка, они намного крупнее, чем импортные. При этом может быть меньше разнообразие цветов. По стойкости они одинаковые. Они едут и на сухую из Голландии. Тюльпан – это особенный цветок, который может долгое время находиться без воды и не продолжать расти. Он продолжает расти только в воде, его рост замораживается, пока он едет, стойкость получается одинаковая», - сказала Селиванова.
Флорист также рассказала, что спрос на мимозы среди россиян снизился, так как этот цветок имеет плохую стойкость и крайне высокую цену.
«Мимоза будет к 8 марта. Она имеет спрос, но намного меньше, потому что у нее очень плохая стойкость в вазе, в воде, в холодильнике. После транспортировки она какое-то время может постоять в холодильнике в пакете, но это очень мало. Идет она из Италии и стоит очень дорого. Сильно мимозу поставщики, флористы и конечные продавцы не любят», - резюмировала Селиванова.
Ранее РБК со ссылкой на президента ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова сообщил, что основная часть цветов, которые продаются в российских магазинах, завозится из-за рубежа. По его словам, на долю импорта приходится 80% продукции, самый популярный цветок — роза, а на неделе перед 8 марта — тюльпан, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- В Кремле назвали невозможным возвращение Крыма в состав Украины
- Песков: В России с вниманием относятся к мирному плану Китая по Украине
- В Кремле ответили на сообщения о поставках китайской военной техники РФ
- В Кремле не увидели предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло
- СМИ: Часть Артемовска превратилась в огромную лужу после подрыва дамбы ВСУ
- Песков: Кремль следит за ситуацией в Приднестровье
- Нарышкин заявил, что уважает директора ЦРУ как дипломата и коллегу
- На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
- Казахстан закрыл торговое представительство в России
- Хуснуллин: Железнодорожную часть Крымского моста восстановят к середине лета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru