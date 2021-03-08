Главный флорист РФ рассказала, какие цветы нельзя дарить на 8 марта
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что выбирая букет следует избегать цветов с сильным запахом, сообщает Ura.ru.
По её словам, нужно помнить, что у многих людей есть аллергия на цветочную пыльцу и самыми опасными для аллергиков являются лилии и мимоза, так как у них «ярко выраженный запах».
«Самые хорошие цветы для аллергиков - это тюльпаны, а также амариллис, похожий внешне на лилию. Они не имеют сильного запаха и будут безопасны», - добавила Сафронова.
Аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов не согласился с мнением Сафоновой и отметил, что аллергию вызывает пыльца растений, которой у цветов в букетах «особо нет» из-за опыления насекомыми.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал полностью отказаться от ввоза в Россию цветов из-за рубежа. В своём Telegram-канале политик написал, что это позволит чтобы избежать распространения различных заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 253 / сут.
Умерли
89 473+379 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+10 322 / сут.
- Захарова рассказала о подарках на 8 Марта
- СМИ: В Таиланде сократят карантин для иностранных туристов с апреля
- Пожарные оценили площадь пожара в Астраханском заповеднике
- Премьер Сербии назвала прослушку президента попыткой госпереворота
- СМИ: Лыжник из Норвегии обвинил Большунова в запугивании соперников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru