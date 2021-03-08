Главный флорист РФ рассказала, какие цветы нельзя дарить на 8 марта

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что выбирая букет следует избегать цветов с сильным запахом, сообщает Ura.ru.

По её словам, нужно помнить, что у многих людей есть аллергия на цветочную пыльцу и самыми опасными для аллергиков являются лилии и мимоза, так как у них «ярко выраженный запах».

«Самые хорошие цветы для аллергиков - это тюльпаны, а также амариллис, похожий внешне на лилию. Они не имеют сильного запаха и будут безопасны», - добавила Сафронова.

Аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов не согласился с мнением Сафоновой и отметил, что аллергию вызывает пыльца растений, которой у цветов в букетах «особо нет» из-за опыления насекомыми.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал полностью отказаться от ввоза в Россию цветов из-за рубежа. В своём Telegram-канале политик написал, что это позволит чтобы избежать распространения различных заболеваний.

