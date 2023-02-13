«Минимум на 50%»: Флористы поднимут цены к 14 февраля

«Минимум на 50% будут цены поднимать. Это нормально. Праздник же», - сказала флорист.



По словам собеседницы НСН, самым популярным цветком к 14 февраля в этом году стал ранункулюс или же «азиатский лютик». Его цветы напоминают маленькие розочки или пионы. Местом происхождения цветка считается Восток, а на цветов букет с ранункулюсами означает восхищение.



Стоимость самых популярных букетов в пору 14 февраля начинается от 3500 рублей, отметила Ольга Селиванова. Цена на букет может достигать и 20, и 30 тысяч рублей.

Ранее НСН сообщала, что в День всех влюбленных трафик в популярных сервисах онлайн-знакомств увеличивается в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями.

