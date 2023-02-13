«Минимум на 50%»: Флористы поднимут цены к 14 февраля
Флористы поднимут цены на цветы ко Дню всех влюбленных минимум на 50%, рассказала флорист Ольга Селиванова в беседе с НСН
Цветы подорожают минимум на 50% ко Дню всех влюбленных, рассказала НСН флорист Ольга Селиванова.
«Минимум на 50% будут цены поднимать. Это нормально. Праздник же», - сказала флорист.
По словам собеседницы НСН, самым популярным цветком к 14 февраля в этом году стал ранункулюс или же «азиатский лютик». Его цветы напоминают маленькие розочки или пионы. Местом происхождения цветка считается Восток, а на цветов букет с ранункулюсами означает восхищение.
Стоимость самых популярных букетов в пору 14 февраля начинается от 3500 рублей, отметила Ольга Селиванова. Цена на букет может достигать и 20, и 30 тысяч рублей.
Ранее НСН сообщала, что в День всех влюбленных трафик в популярных сервисах онлайн-знакомств увеличивается в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями.
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