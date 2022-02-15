«Особая ответственность»: Депутат Куринный объяснил ковидные ограничения вокруг Путина

В России наблюдается тенденция к смягчению ограничительных мер, хотя она и не фиксируется официально, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил отменить все коронавирусные ограничения в стране. Куринный поддержал Миронова и уточнил, что многие жесткие меры сегодня уже не работают.