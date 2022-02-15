«Особая ответственность»: Депутат Куринный объяснил ковидные ограничения вокруг Путина
Часть коронавирусных мер в России уже сняли, исключением остается верхний эшелон власти, так как у него слишком высокий уровень ответственности, считает депутат Владимир Куринный.
В России наблюдается тенденция к смягчению ограничительных мер, хотя она и не фиксируется официально, отметил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил отменить все коронавирусные ограничения в стране. Куринный поддержал Миронова и уточнил, что многие жесткие меры сегодня уже не работают.
«На мой взгляд, новый «омикрон» разрушил многие устойчивые стереотипы в части того, что переболевшие и вакцинированные не переносят инфекцию, тяжело не болеют. Практически все эти казавшиеся еще вчера твердыми нормы сегодня не работают. И повторно заболевают, и переносят тяжело. Многие жесткие меры, которые были эффективны при предыдущих штаммах, сегодня не работают. Об этом свидетельствует и практика многих других стран, которые сегодня ненужные ограничения отменяют. В этой же связи было сделано и заявление Миронова, до этого было много заявлений других политиков, касающихся выделения наиболее эффективных мер по противодействию коронавирусу и недопущению перегрузки нашей медицинской сети», - отметил Куринный.
Комментируя ковидные ограничения в окружении президента Владимира Путина, Куринный отметил, что руководство страны несет особую ответственность перед населением, поэтому соблюдает даже незначительные ограничения.
«В администрации президента особая история, это первое лицо, особая ответственность, мы сами понимаем, что там перестраховываться будут в десятки раз больше, чем это нужно, даже при отсутствии объективных критериев необходимости подобных мер. Я не могу говорить, что их пора отменять или смягчать, это внутренние вопросы, касающиеся первого лица, а не всех остальных. В целом по стране фактически это смягчение уже идет, я напомню про ограничение карантина семи днями, про введение карантина в школах только при превышении 20% порога заболеваемости. Это направлено на то, чтобы максимально мягко большинство населения РФ переболело. Этого, правда, никто не говорит напрямую, но действия властей в эту сторону направлены», - подтвердил депутат.
9 февраля ряд СМИ сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ с пневмонией и 50-75% поражением легких. Он вряд ли стал бы врать о столь частой вакцинации, однако у пожилых людей возможны индивидуальные реакции и плохой иммунный ответ, пояснил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.
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