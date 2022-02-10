Отоларинголог предупредил об «эре глухих» из-за «омикрона»

«Если коронавирусная инфекция, "омикрон", поскольку он нейротропный (способен поражать нервные клетки — НСН), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих», — рассказал медик в беседе с Ura.ru.

По словам Зайцева, для того, чтобы не допустить такого исхода, нужно «пролечиваться». Врач подчеркнул, что больному необходимо как можно скорее избавиться от «омикрона», чтобы вирус не мутировал до подобных проблем.

«Коронавирусная инфекция должна быть погублена тотально. <...> Надо, чтобы "омикрон" как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — указал отоларинголог.

