«Оштрафуют всех!» Чего ждать от динамических дорожных знаков

«Это такой «плавающий» знак, который будет менять скорость в зависимости от погодных условий. Но непонятно, как это будет делаться и как будет рассчитываться скорость в каждом конкретном случае», - сказал он.

Похмелкин задался вопросом, будут ли эти знаки дублироваться традиционными и что будет, если автомобилист попадет на смену знака в процессе движения в зоне его действия.

«Я не вижу в этих знаках какой-то острой необходимости. Если есть сложные дорожные участки, то поставьте там ограничение скорости в принципе, да и требование учитывать дорожную обстановку при выборе скорости движения и сейчас есть в ПДД. Я очень боюсь, что все это задумано для того, чтобы кто-то освоил деньги при установке знаков, а потом кто-то получил деньги, когда людей будут штрафовать. Я напомню, что сейчас львиную долю штрафов денег от оплаченных штрафов, выявленных с помощью фотовидеофиксации, получают коммерческие структуры, которые эти камеры эксплуатируют. Люди не сразу адаптируются к этим знакам и значительная часть нарушений будет связана с неосторожностью весьма продолжительное первое время. А штрафовать будут всех подряд. Но я считаю, что коммерческая мотивация в этом предложении довлеет над всем остальным», - заявил собеседник НСН.

Он добавил, что сама идея динамических знаков в целом не очень нужна, потому что водители сами по себе рациональны и не будут гнать на дороге с плохой видимостью.

В России с 1 марта текущего года появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация», который заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно, тогда как старый устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Старый дорожный знак будет действовать до 1 сентября. Его будут устанавливать на въездах в населённые пункты. Кроме того, новый знак появится на трассах на расстоянии 150–300 метров от начала участка дороги, на котором ведётся съёмка.

