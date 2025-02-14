«Ошибочные удержания»: Из-за реестра должников по алиментам могут пострадать их тезки
Списки неплательщиков алиментов создадут проблему с персональными данными граждан, которые будут «гулять» по компаниям, и повысят риск ошибочных взысканий, заявил НСН Евгений Куликов.
Инициатива заставить работодателей взыскивать денежные средства с должников по алиментам может создать прецедент, при котором пострадают тезки должников, которые потом замучаются ходить по судам. Об этом в беседе с НСН заявил генсекретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов.
У тех, кто не платит алименты, могут начать удерживать часть зарплаты, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. В мае 2024-го был подписан закон о создании реестра должников по алиментам. Полноценно этот реестр должен заработать в этом году. Аристов пообещал, что работодатели должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре, чтобы затем удерживать с них денежные средства. Куликов отметил, что подобная идея не имеет под собой законных оснований.
«Нет такой нормы, позволяющей сейчас работодателю часть зарплаты работника удерживать без каких-либо исполнительных документов. По спискам я вообще не представляю. Будут гулять списки, то есть это будет проблема с персональными данными граждан. Мне кажется, что это не совсем хорошо. В случае с тезками могут получиться ошибочные удержания, и потом концов не найдешь, скажут обращаться в суд. Мне кажется, это все-таки порочная практика. Тот человек, который ждет алименты, наверное, должен сам обращаться в соответствующие органы для получения исполнительного листа, и чтобы уже эти органы занимались взысканием. А перекладывать обязательства по взысканию с должников на работодателя – это на основании какого закона? То есть тогда этому работодателю, особенно крупному, придется содержать специальный штат для того, чтобы отслеживать данные поручения», - рассказал он.
Ранее заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в беседе с НСН рассказала, что идея обязать работодателей проверять новых сотрудников в реестре должников не соответствует законодательству, так как организация не может взыскивать средства самостоятельно без соответствующего исполнительного листа от судебного пристава.
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