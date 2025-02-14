«Ошибочные удержания»: Из-за реестра должников по алиментам могут пострадать их тезки

Инициатива заставить работодателей взыскивать денежные средства с должников по алиментам может создать прецедент, при котором пострадают тезки должников, которые потом замучаются ходить по судам. Об этом в беседе с НСН заявил генсекретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов.

У тех, кто не платит алименты, могут начать удерживать часть зарплаты, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. В мае 2024-го был подписан закон о создании реестра должников по алиментам. Полноценно этот реестр должен заработать в этом году. Аристов пообещал, что работодатели должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре, чтобы затем удерживать с них денежные средства. Куликов отметил, что подобная идея не имеет под собой законных оснований.