В реестр должников по алиментам могут войти более 180 тысяч человек

Около 120 тысяч человек, подвергнутых административному наказанию, и еще 68 тысяч осужденных могут быть внесены в реестр должников по алиментным обязательствам по итогам прошлого года. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, в реестр могут включить почти 120 тысяч граждан, привлеченных к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей либо нетрудоспособных родителей.

«Как осужденные за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 68 тысяч», — подчеркнул глава ФССП.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам, который должен полноценно заработать в 2025 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на защиту интересов детей, напоминает «Свободная пресса».

