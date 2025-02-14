В реестр должников по алиментам могут войти более 180 тысяч человек
Около 120 тысяч человек, подвергнутых административному наказанию, и еще 68 тысяч осужденных могут быть внесены в реестр должников по алиментным обязательствам по итогам прошлого года. Об этом заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
По его словам, в реестр могут включить почти 120 тысяч граждан, привлеченных к административной ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей либо нетрудоспособных родителей.
«Как осужденные за совершение преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), – около 68 тысяч», — подчеркнул глава ФССП.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам, который должен полноценно заработать в 2025 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на защиту интересов детей, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru