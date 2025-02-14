«Перекладывают ответственность!»: Работодатель не обязан ловить должников по алиментам
Привлечение должников по алиментам к уплате денежных средств - зона ответственности Федеральной службы судебных приставов, а не организаций, заявила НСН Людмила Айвар.
Идея обязать работодателей проверять новых сотрудников в реестре должников не соответствует законодательству, так как организация не может взыскивать средства самостоятельно без соответствующего исполнительного листа от судебного пристава. Об этом в беседе с НСН рассказала заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар.
У тех, кто не платит алименты, могут начать удерживать часть зарплаты, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Аристов. В мае 2024 года был принят закон о создании реестра должников по алиментам. Полноценно этот реестр должен заработать в этом году. Аристов отметил, что работодатели должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре, чтобы затем удерживать с них денежные средства. Айвар отметила, что эта инициатива сырая с точки зрения закона.
«У нас алименты взыскиваются со всех видов доходов должника. Когда человек устраивается на работу, судебный пристав-исполнитель выясняет у него, где он работает, и направляет туда исполнительный лист. Естественно речь идет об официальных местах работы. Эта практика уже существует. Места работы легко проверяются через налоговую инспекцию, судебный пристав должен рассылать исполнительный лист на постановление о взыскании алиментов на все известные места работы должника. Я так понимаю, что ФССП пытается уведомить открытыми реестрами лиц, принимающих на работу, о должниках. Но организация не обязана при приеме на работу проверять реестр должников. Тогда это должно быть указано в законе, что она должна это делать под страхом какого-то наказания, а затем взыскивать часть доходов с таких лиц, но получив соответствующий документ. Организация просто так взять и удержать денежные средства не может. Инициатива сыровата с точки зрения концепции нашего законодательства», - пояснила она.
По словам Айвар, честный плательщик алиментов может сам попросить свою организацию вычитать из его дохода долг.
«У нас есть целая служба судебных приставов. Не надо перекладывать свою работу на других лиц, которые обязаны это делать только в случае, если у них есть соответствующий документ. Добросовестный алиментчик при устройстве на работу может сам просить удерживать с него какую-то сумму, тогда работодатель может совершенно законно это делать по заявлению самого должника», - подчеркнула она.
Ранее стало известно, что в реестр должников по алиментам могут войти более 180 тысяч человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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