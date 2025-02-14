«Перекладывают ответственность!»: Работодатель не обязан ловить должников по алиментам

Идея обязать работодателей проверять новых сотрудников в реестре должников не соответствует законодательству, так как организация не может взыскивать средства самостоятельно без соответствующего исполнительного листа от судебного пристава. Об этом в беседе с НСН рассказала заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар.

У тех, кто не платит алименты, могут начать удерживать часть зарплаты, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Аристов. В мае 2024 года был принят закон о создании реестра должников по алиментам. Полноценно этот реестр должен заработать в этом году. Аристов отметил, что работодатели должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре, чтобы затем удерживать с них денежные средства. Айвар отметила, что эта инициатива сырая с точки зрения закона.