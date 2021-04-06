Астахов: политики мешают ученым создавать вакцины!
Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Количество лжебанков выросло на 20%
С начала текущего года в России обнаружили более полутора тысяч лжебанков. Этот показатель вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные компании по кибербезопасности BI.ZONE.
Павел Астахов: «Центральный банк России неустанно борется с коммерческими банками, которые нарушают дисциплину, допускают неточности в отчетности. Но в то же время полторы тысячи лжебанков вовсе не сдают никакой финансовой документации и просто стали невидимками для официальных структур. Наши правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать. Для этого, оказывается, требуются новые законы и поправки в Уголовный кодекс. А вот мне кажется, достаточно у нас законов и статей, просто кто-то не умеет качественно работать, а возможно просто закрывает глаза там, где надо вооружиться увеличительным стеклом и нормой закона», – сказал Павел Астахов в эфире НСН.
В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
В России найден 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммов. Все эти случаи завозные. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Павел Астахов: «Каждый день сводки о борьбе с коронавирусной инфекцией напоминают сообщения с фронта. Врачи спасают и помогают людям, не щадя себя, ученые борются за создание вакцины, а политики всячески им мешают. А те, кто привился или переболел в легкой форме, наслаждаются жизнью и свободой. Мне кажется, выбор здесь очевиден – не стоит бояться отечественной науки и вакцины, которая уже доказала свою эффективность. Я надеюсь, что большинство тех, кто может по состоянию здоровья прививаться, сделают это, и наш коллективный иммунитет поможет одолеть пандемию», – прокомментировал он для НСН.
На площадке Байконура установили ракету «Союз» с портретом Гагарина
На площадке Байконура установили ракету «Союз» с портретом Юрия Гагарина. Ее запустят на Международную космическую станцию 9 апреля в преддверии шестидесятилетия полета Юрия Гагарина в космос.
Павел Астахов: «Насколько это масштабное событие – запуск космического аппарата с людьми на борту – можно прочувствовать, находясь на стартовой площадке космодрома. Мне очень повезло. Десять лет назад в день празднования пятидесятилетия запуска космического корабля с Юрием Гагариным на борту я присутствовал при юбилейном старте на Байконуре. Я уверен, что старт в честь шестидесятилетия будет не менее захватывающим и впечатляющим. Поехали, друзья!», – подытожил Павел Астахов в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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