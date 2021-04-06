Астахов: политики мешают ученым создавать вакцины!

Павел Астахов: «Центральный банк России неустанно борется с коммерческими банками, которые нарушают дисциплину, допускают неточности в отчетности. Но в то же время полторы тысячи лжебанков вовсе не сдают никакой финансовой документации и просто стали невидимками для официальных структур. Наши правоохранительные органы не могут найти управу на мошенников, круглосуточно звонящих нам по всем мобильным телефонам, чтобы обворовать. Для этого, оказывается, требуются новые законы и поправки в Уголовный кодекс. А вот мне кажется, достаточно у нас законов и статей, просто кто-то не умеет качественно работать, а возможно просто закрывает глаза там, где надо вооружиться увеличительным стеклом и нормой закона», – сказал Павел Астахов в эфире НСН.

