«Мягкие методы не работают»: Кирьянов допустил блокировку YouTube в России
16 июля 202413:24
Николай Грутов
Никакие мягкие методы воздействия на площадку не приводят к результатам, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН допустил блокировку видеохостинга YouTube в России.
«По YouTube… Чем дальше, тем больше мы видим, что никакие наши увещевания, мягкие методы воздействия на эту площадку не приводят к каким-то результатам. Возможны различные варианты, вплоть до самых жестких», - сказал Кирьянов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов по ограничению доступа к YouTube в РФ. При этом он отметил проблемы с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru