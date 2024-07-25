«Пока невозможно!»: В Госдуме назвали три условия для разблокировки Instagram

«Количество нарушений со стороны ряда западных компаний очень высоко. Поэтому нам нужно проанализировать, на какой сейчас стадии самосознания находится социальная сеть Instagram. Разблокировка невозможна, если не выполнены все пункты и требования российского законодательства. Это будет возможно, если Instagram пойдет на все эти требования: иметь представительство на территории РФ, обеспечить сохранность персональных данных граждан РФ, соблюдать требования Роскомнадзора по удалению запрещенного контента. Если это все будет выполнено, разблокировка Instagram и других сетей возможна. Но на данный момент никаких предпосылок и шагов для этого компания не делает, поэтому разблокировка просто пока невозможна в силу закона», - объяснил он.

По его словам, компания при желании вернуться на российский рынок должна обратиться в Роскомнадзор для проведения анализа и аудита.

«Я не думаю, что это возможно одномоментно, потому что достаточно большое количество нарушений было. Все эти нарушения необходимо устранить, а для этого обратиться в правительство или Роскомнадзор для проведения анализа и аудита. Надо выявить, какие нарушения уже устранены», - подытожил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что российские рекламодатели в 2023 году потратили на продвижение своих товаров и услуг в соцсети Instagram 900 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

