«Пока невозможно!»: В Госдуме назвали три условия для разблокировки Instagram
Андрей Свинцов заявил НСН, что компания должна обратиться в Роскомнадзор при желании вернуться на российский рынок.
Разблокировка Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России возможна, если компания выполнит все требования российского законодательства, но пока никаких предпосылок для этого нет, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что следует как можно скорее возобновить доступ к Instagram. Однако он убежден, что в текущих условиях требуются жесткие ограничения. Свинцов указал, какие требования у российских властей.
«Количество нарушений со стороны ряда западных компаний очень высоко. Поэтому нам нужно проанализировать, на какой сейчас стадии самосознания находится социальная сеть Instagram. Разблокировка невозможна, если не выполнены все пункты и требования российского законодательства. Это будет возможно, если Instagram пойдет на все эти требования: иметь представительство на территории РФ, обеспечить сохранность персональных данных граждан РФ, соблюдать требования Роскомнадзора по удалению запрещенного контента. Если это все будет выполнено, разблокировка Instagram и других сетей возможна. Но на данный момент никаких предпосылок и шагов для этого компания не делает, поэтому разблокировка просто пока невозможна в силу закона», - объяснил он.
По его словам, компания при желании вернуться на российский рынок должна обратиться в Роскомнадзор для проведения анализа и аудита.
«Я не думаю, что это возможно одномоментно, потому что достаточно большое количество нарушений было. Все эти нарушения необходимо устранить, а для этого обратиться в правительство или Роскомнадзор для проведения анализа и аудита. Надо выявить, какие нарушения уже устранены», - подытожил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что российские рекламодатели в 2023 году потратили на продвижение своих товаров и услуг в соцсети Instagram 900 миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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