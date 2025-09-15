В Госдуме объяснили отсутствие автоматических штрафов для водителей без ОСАГО

Усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО ранее поручил президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.

По словам Нилова, эта тема обсуждается уже не один год, однако сроки проведения соответствующего эксперимента переносятся, так как систему «не могут настроить, не могут оттестировать».

«Водителей, которые управляют транспортным средством, не имея полиса ОСАГО, достаточно много... Дополнительные меры, в том числе и привлечение к ответственности в автоматическом режиме, позволили бы порядок навести», — сказал парламентарий.

Ранее в «СберСтраховании» провели исследование и выяснили, что женщины в России оказываются участниками ДТП почти так же часто, как мужчины - 38% против 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

