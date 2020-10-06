Выплаты по ОСАГО предложили проводить онлайн

По мнению авторов инициативы, нововведение приведет к более оперативному рассмотрению страховых случаев, а также сведет к минимуму возможные правонарушения в этой сфере, отмечает Ura.ru.

Изменения могут вступить в силу 1 января 2022 года.

С 5 сентября в России начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил в эфире НСН, что означают новые правила расчета тарифов ОСАГО.

«Тариф будет индивидуальным для страхователя. Что изменится? Аккуратные безаварийные люди начнут получать скидку на этот вид страхования. А люди, которые ведут себя на дорогах не очень адекватно, будут платить много. ОСАГО наконец-то становится страховым продуктом», - отметил Шкуматов.

