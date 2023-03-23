«На крышах МИД и МГУ»: Где гнездятся сапсаны в Москве

«В прошлом году сапсаны хотели загнездиться в высотке на Смоленском бульваре, даже выкопали там гнездовую ямку, но в итоге вывели птенцов в другом месте. Где именно — никто точно не знает, поскольку вылет птенцов приходится на лето, когда мы в экспедициях. Всего мы контролируем три высотки, где живут сапсаны, — это здания МГУ, МИД и дом на Котельнической набережной. По неподтвержденным данным, гнездование происходит еще в нескольких местах, в том числе в ближнем Подмосковье. Численность этих птиц постепенно увеличивается, но им надо помогать», — подчеркнул Сорокин.

Также собеседник НСН добавил, какие места подходят для гнездовья сапсанов.

«Им нужны места с хорошим обзором, спокойные высокие здания, где на крышах не бывает людей. Идеальное место для них в Москве — МГУ, поскольку вокруг зеленая зона. Отмечу, что последнее гнездо до их исчезновения из-за отравления дихлофосом было найдено в 1968 году на территории парка “Лосиный остров”», — заявил орнитолог.

В заключение эксперт рассказал, чем питаются сапсаны и хватает ли им еды в городских условиях.

«Сапсаны — орнитофаги, они ловят добычу в воздухе, на земле охотятся редко. Примерно 70-80% их рациона — это голуби, большей частью сизари. Также сапсаны питаются дроздами, скворцами, воронами, чайками, утками-чирками. Словом, московская фауна позволяет им не голодать. Более того, при обследовании здания МИД мы находили вальдшнепов, бекасов, коростелей, которые не живую в городе. Сапсан во многом полезен орнитологам — он показывает, какие птицы гнездятся в Москве или пролетают через столицу. Иногда встречаются такие виды, которых раньше в Москве никто не замечал», — подытожил собеседник НСН.

Ранее председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц Виктор Зубакин рассказал, каких птиц можно услышать в Подмосковье.

