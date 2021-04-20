Орнитолог рассказал о том, каких птиц можно услышать в Подмосковье

В Московской области появились первые перелётные птицы. В Подмосковье можно услышать пение ближайшей родственницы соловья - варакушки, сообщил председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

По словам Зубакина, на территории области уже появились дрозды, зарянка, зяблики, однако соловьи, камышовки и славки-черноголовки прилетят позже. Ученый отметил, что варакушка в настоящий момент является единственной птицей, поющей вечерами. Орнитолог рассказал, что варакушка умеет копировать песни других птиц, однако ее пение не всегда "благозвучное".

Варакушка чаще селится на востоке региона: ее можно услышать в Орехово-Зуеве и Ногинске. По ночам также нередко поют зарянки, певчие и чёрные дрозды. Ученый объяснил, что песни используются самцами для привлечения самок, а также свидетельствуют о том, что данная территория занята, передает «Радио 1».

