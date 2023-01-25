Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Профессор, доктор биологических наук, научный руководитель лаборатории орнитологии МГУ Ирина Беме заявила, что замеченное над Киевом огромное количество ворон, скорее всего, просто спугнули, сообщает «Лента.ру».
По её словам, это могла быть реакция на хищника, однако ночью они не летают, а стаи ворон были замечены именно в ночное время.
«Скорее всего, это просто что-то тревожное со стороны человека: либо какое-то освещение включилось внезапно, либо какой-то взрыв или стрельба их спугнули», — пояснила Беме.
Ранее на YouTube появились ролики, на которых заметны стаи чёрных птиц над украинской столицей. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский связал большое количество ворон над Киевом с антирелигиозными действиями властей Украины.
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