Не пугать и не кормить: Орнитолог рассказал о правилах «общения» с птицами весной

При встрече с разными птицами, которых в Москве сейчас много в связи с первой волной перелета, не стоит проявлять к ним повышенное внимание, также не стоит пытаться их брать в руки, заявил НСН Евгений Коблик.

Увидев сегодня разных интересных птиц в Москве, важно помнить, что не стоит их пугать и беспокоить, также весной нет необходимости подкармливать птиц, так как кормовой базы им уже хватает. Об этом в беседе с НСН рассказал орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик.

В Москву массово возвращаются перелетные птицы. В ТиНАО уже заметили полевых жаворонков, чибисов, обыкновенных овсянок, коноплянок, скворцов и канюков, сообщил портал mos.ru. Некоторые из них относятся к редким. Например, чибисы и канюки занесены в Красную книгу Москвы. Коблик отметил, что сейчас пока идет только первая волна прилета.

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«Сейчас идет только первая волна прилета. Кого можно встретить в Москве? Это полевой жаворонок, чибис, которые не характерны для Москвы, так как они полевые птицы, и им нужны открытые пространства с влажной землей. В Москве также появились певчие дрозды, зяблики, зарянки, скворцы и грачи, которые последние годы часто зимуют в Москве. На водоемах сейчас будут появляться перелетные утки, чайки», - рассказал он.

Многие жители столицы охотно подкармливают птиц. Коблик отметил, что весной птиц можно уже не подкармливать и объяснил, почему это может даже навредить.

«Вообще весной птиц не подкармливают ни в Москве, ни за городом, потому что, во-первых, весной у них уже хватает естественных кормов, во-вторых, птицы довольно быстро занимают гнездовые территории, и скопление вокруг каких-то кормушек от человека может нарушить территориальную структуру парка. К середине марта уже можно прекращать любые подкормки зимующих птиц, ну а перелетные птицы, собственно, в них не нуждаются.

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По словам Коблика, при встрече с любой птицей важно ни в коем случае ее не пугать и стараться не брать в руки, даже если птичка, как может показаться, нуждается в помощи.

«При встрече с любой птицей надо вести себя правильно. Не допускать, чтобы она пугалась, не подходить слишком близко, чтобы ее не потревожить. Желательно не брать в руки, если это ослабленная или больная птица, потому что можно заразиться некоторыми заболеваниями. Вообще самое главное - не пугать птиц, когда у них уже будут гнезда с яйцами, с выводками», - объяснил он.

Ранее стало известно, что в Москве на территории национального парка «Лосиный остров» заметили самую маленькую птицу России - желтоголового королька, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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