Не пугать и не кормить: Орнитолог рассказал о правилах «общения» с птицами весной

«Сейчас идет только первая волна прилета. Кого можно встретить в Москве? Это полевой жаворонок, чибис, которые не характерны для Москвы, так как они полевые птицы, и им нужны открытые пространства с влажной землей. В Москве также появились певчие дрозды, зяблики, зарянки, скворцы и грачи, которые последние годы часто зимуют в Москве. На водоемах сейчас будут появляться перелетные утки, чайки», - рассказал он.

Многие жители столицы охотно подкармливают птиц. Коблик отметил, что весной птиц можно уже не подкармливать и объяснил, почему это может даже навредить.

«Вообще весной птиц не подкармливают ни в Москве, ни за городом, потому что, во-первых, весной у них уже хватает естественных кормов, во-вторых, птицы довольно быстро занимают гнездовые территории, и скопление вокруг каких-то кормушек от человека может нарушить территориальную структуру парка. К середине марта уже можно прекращать любые подкормки зимующих птиц, ну а перелетные птицы, собственно, в них не нуждаются.