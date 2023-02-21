Организатор эстонского «Бессмертного полка» рассказал о приеме в России после депортации
Общественный деятель, организатор «Бессмертного полка» Сергей Чаулин, ранее депортированный из Эстонии, рассказал о том, как его приняли в России.
Российская сторона приняла Чаулина 14 февраля.
«Когда пересек границу, удалось позвонить жене. Уже на российской стороне созвонился с друзьями, которых ранее депортировали», - цитирует Чаулина РИА Новости.
По его словам, сейчас Чаулин живет в Санкт-Петербурге, власти города помогли ему с размещением. При этом у Чаулина нет ни российского, ни эстонского гражданства. Он имеет право находиться на территории России 90 дней.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку Сергея Чаулина из Эстонии.
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