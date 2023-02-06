«Коллапс и русофобия»: Журналист из Эстонии о реальной ситуации в стране

В Эстонии сейчас процветают русофобские настроения, при этом в стране очень сложная экономическая ситуация, сказал в интервью НСН журналист из Эстонии Олег Беседин.

Департамент статистики Эстонии ранее сообщил о снижении в 2022 году объема грузоперевозок по железной дороге (на 24%) и морю (на 15%) из-за антироссийских санкций.