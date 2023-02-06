«Коллапс и русофобия»: Журналист из Эстонии о реальной ситуации в стране
Правящая партия не стесняется плакатов с ружьем на фоне храма, цены выросли, при этом русских запугивают и считают агрессорами, сказал в эфире НСН Олег Беседин.
В Эстонии сейчас процветают русофобские настроения, при этом в стране очень сложная экономическая ситуация, сказал в интервью НСН журналист из Эстонии Олег Беседин.
Департамент статистики Эстонии ранее сообщил о снижении в 2022 году объема грузоперевозок по железной дороге (на 24%) и морю (на 15%) из-за антироссийских санкций.
«У нас очень тяжелая ситуация, потому что продукты подскочили до 70%, как и энерготарифы. Вы можете себе представить, что только за тепло в квартире я плачу 160 евро плюс квартплата! При этом средняя зарплата сейчас тысяча евро, пенсии – порядка 400-500 евро. У нас практически коллапс. Мало того, ситуация, которая сейчас происходит, ведет нас к войне, идет нагнетание. На самом деле очень не весело, если говорить об экономике, она напрямую связана с политикой, а политика нашей страны - это полнейшая русофобия. У нас сейчас идет кампания, чтобы люди, имеющие российское гражданство, отказывались от него», - сказал Беседин.
По его словам, эстонские политики выступают против мира, а обычные граждане считают Россию агрессором.
«Эстония сейчас на пороге парламентских выборов, но только одна партия выступает за мир, все остальные – наоборот, даже на плакатах правящей партии стоит депутат с ружьем на фоне православного храма. Большинство эстонцев считает, что русские агрессоры вторглись на территорию Украины, на сегодняшний день здесь больше 100 тысяч украинских беженцев. Нам говорят, что рост цен и изменение ситуации в экономике произошли из-за того, что мы стали платить налог на войну, поскольку должны содержать этих беженцев. Политики говорят, что расходы на оборону надо увеличить, а самое главное сейчас – оборона против России», - посетовал собеседник НСН.
При этом Беседин признался, что все просто боятся разговаривать с российскими СМИ.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее в беседе с НСН высказал мнение, что Таллин будет провоцировать Москву на конфликт, используя свою морскую территорию, однако Эстония не осмелится нападать на Россию.
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