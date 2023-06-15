Орешкин заявил, что половина уехавших из России после мобилизации вернулись

190 построек в Москве признаны с начала года незаконными по решению суда Пассажиропоток в аэропортах Московского авиаузла в мае превысил 5,8 млн человек Автовладельцам предложили приобрести 21 машино-место в Зеленограде Мэр Москвы обозначил предпочтения инвесторов Этот день может стать самым теплым с начала года