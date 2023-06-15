Орешкин заявил, что половина уехавших из России после мобилизации вернулись

Половина уехавших из России осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации уже вернулись. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмиграцияМаксим ОрешкинПМЭФ

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