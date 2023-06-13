В Британии назвали число покинувших Россию миллионеров
По итогам 2022 года Россия вошла в тройку лидеров по оттоку миллионеров. Об этом говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners, пишет «Коммерсант».
Россия заняла второе место. В 2022 году страну покинули 8,5 тысячи миллионеров.
На первом месте оказался Китай. В прошлом году из КНР уехали 10,8 тысячи состоятельных граждан.
Как сообщает «Радиоточка НСН», президент Владимир Путин поручил принять меры для снижения оттока россиян за рубеж. Глава государства 12 мая подписал указ, добавляющий в концепцию миграционной политики пункт о создании механизмов сохранения человеческого капитала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru