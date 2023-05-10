В Грузии назвали сумму содержащихся на счетах банков страны денег россиян

По состоянию на конец прошлого года переехавшие в Грузию россияне хранили в местных банках 2,42 миллиарда лари (более 969 миллионов долларов). За прошедший год объем депозитов вырос на 327 процентов, говорится в сообщении Национального банка Грузии.

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В общей сложности объем вкладов иностранных граждан достиг 6,55 миллиарда лари (2,62 миллиарда долларов). На средства россиян приходится 37 процентов депозитов. Граждане Украины хранили в грузинских банках 393 миллионов лари (157,2 миллиона долларов), граждане Белорусси сделали депозиты на 196 миллионов лари (78,4 миллиона долларов).

Нацбанк отмечает, граждане России преимущественно хранят деньги в двух крупнейших коммерческих банках страны - Bank of Georgia и TBC.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил спрос на туры в Грузию после указа Путина о возобновлении прямых авиарейсов.

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ФОТО: flickr.com // vantes A.
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