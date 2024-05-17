Застройщики: Отказ от малогабаритных квартир не решит проблему доступности жилья
Более 50% российских застройщиков считают, что запрет на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров не решит проблему доступности жилья. Они предупредили, что отказ от малогабаритной недвижимости снизит доступность и инвестиционную привлекательность жилья. Об этом говорится в результатах опроса «Движения.ру».
Застройщики также не исключили возможного роста среднего чека покупки такой недвижимости.
Накануне ТАСС сообщило, что власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью меньше 28 квадратных метров.
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России увеличилась почти во всех крупнейших городах после запуска льготной ипотеки. Рост более чем двукратный. В лидерах оказался Омск (рост 2,8 раза). В Москве цена увеличилась в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,9, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Украины возобновит оказание консульских услуг мужчинам 18-60 лет с 18 мая
- Президент Финляндии заявил, что Украина может атаковать объекты в России
- Главного тренера «Ювентуса» уволили после победы в финале Кубка Италии
- Пограничники лондонского аэропорта «Хитроу» объявили о проведении забастовки
- Клубам «Арсенал», «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» отказали в лицензии РПЛ
- МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Бакалейко
- В Петербурге суд арестовал подозреваемого в убийстве солистки группы «Una»
- Стилист Александр Рогов назвал розовый самым модным цветом сезона
- СМИ: Суд над подозреваемым в покушении на Фицо пройдет 18 мая
- СМИ: Экспертиза не нашла проблем с тормозами у упавшего в Мойку автобуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru