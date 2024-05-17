Застройщики: Отказ от малогабаритных квартир не решит проблему доступности жилья

Застройщики также не исключили возможного роста среднего чека покупки такой недвижимости.

Накануне ТАСС сообщило, что власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью меньше 28 квадратных метров.

Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России увеличилась почти во всех крупнейших городах после запуска льготной ипотеки. Рост более чем двукратный. В лидерах оказался Омск (рост 2,8 раза). В Москве цена увеличилась в 1,7 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,9, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



