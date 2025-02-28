Спрос на малогабаритные квартиры после запрета их строительства вырос на 0,8%

Запрет на строительство квартир площадью меньше 28 «квадратов» вступил в силу с III квартала 2024 года, свидетельствует рейтинг «РБК Недвижимость». Исследование спроса на малогабаритные жилые помещения до и после вступления запрета в силу провели эксперты Группы Аквилон. Оно затронуло пределы старой Москвы.

Результаты показали, что в начале текущего года спрос на малогабаритное жилье вырос на 0,8%. С момента запуска запрета 13% от общего объема проданных девелоперами квартир составили попадающие под запрет помещения. Особенно высок спрос на небольшие квартиры в проектах комфорт-класса (2215 проданных квартир во втором полугодии прошлого года) и бизнес-класса (1362 реализованных квартиры за тот же период).

Вместе с тем повышенный спрос и ограниченное предложение спровоцировали рост стоимости квартир площадью до 28 квадратных метров — с мая по август 2024 года они подорожали на 5,8%.

По словам директора по развитию продаж Группы Аквилон Москва Михаила Рогатых, популярность компактных квартир объясняется их инвестиционной привлекательностью, функциональностью, доступностью и высоким спросом со стороны арендаторов. При строительстве проектов девелопер максимально оптимизирует жилое пространство за счет собственного норматива "разумные метры", чтобы сделать его комфортным и удобным для жителей, а для тех покупателей, кому не хватает площади квартиры, предлагаются сити-боксы.

