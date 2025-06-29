СМИ: Тело Майкла Джексона было покрыто синяками и порезами

По данным издания, на теле артиста были обнаружены многочисленные следы инъекций — в области рук, бёдер и плеч. В ходе осмотра также зафиксированы хирургические шрамы возле ушей и по бокам ноздрей.

Особое внимание специалистов привлекли свежие повреждения — ссадины на ногах и порезы на спине, которые могли быть получены в результате падения незадолго до смерти. На голове у певца имелись следы ожога, полученного во время съёмок рекламного ролика Pepsi в 1984 году. Кроме того, было отмечено наличие чёрной татуировки на передней части скальпа и перманентного макияжа бровей.

Медицинская экспертиза зафиксировала также переломы рёбер, возникшие вследствие проведённых реанимационных мероприятий. В организме артиста также были выявлены лекарственные вещества, официально признанные причиной его гибели.

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