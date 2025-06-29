СМИ: Тело Майкла Джексона было покрыто синяками и порезами
Вскрытие тела Майкла Джексона показало, что король поп-музыки имел многочисленные травмы. Об этом сообщает RadarOnline.
По данным издания, на теле артиста были обнаружены многочисленные следы инъекций — в области рук, бёдер и плеч. В ходе осмотра также зафиксированы хирургические шрамы возле ушей и по бокам ноздрей.
Особое внимание специалистов привлекли свежие повреждения — ссадины на ногах и порезы на спине, которые могли быть получены в результате падения незадолго до смерти. На голове у певца имелись следы ожога, полученного во время съёмок рекламного ролика Pepsi в 1984 году. Кроме того, было отмечено наличие чёрной татуировки на передней части скальпа и перманентного макияжа бровей.
Медицинская экспертиза зафиксировала также переломы рёбер, возникшие вследствие проведённых реанимационных мероприятий. В организме артиста также были выявлены лекарственные вещества, официально признанные причиной его гибели.
Ранее студия Lionsgate перенесла выход предстоящего биографического фильма о Майкле Джексоне на 2027 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
- СМИ: Тело Майкла Джексона было покрыто синяками и порезами
- Автор «Игры в кальмара» изменил финал сериала в последний момент
- Прилепин: 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях
- В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией
- СМИ: Дочь убитого основателя группы «Комбинация» судится за права на песни
- Сийярто: США отменили санкции против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2»
- Глава СВР Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Рэтклиффом
- Лавров признался, что мечтает отдохнуть на Иссык-Куле в Киргизии
- Вучич выступит с обращением из-за массовых беспорядков в Белграде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru