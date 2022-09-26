Минцифры 27 сентября откроет подачу заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Минцифры заявило, что откроет форму подачи заявлений на получение отсрочки от мобилизации для специалистов IT-компаний 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Он отметил, что отсрочка будет доступна только специалистам IT-компаний с профильным высшим образованием. Шадаев подчеркнул, что лица, прошедшие переподготовку, в этот список не входят.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Мобилизация
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