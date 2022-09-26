Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно
Повестки о призыве в рамках частичной мобилизации могут вручаться гражданам круглосуточно. Об этом говорится на портале Объясняем.рф.
«Законно ли вручать повестки в ночное время? Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно», - сказано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть случаи нарушения указа Владимира Путина о частичной мобилизации, в Кремле надеются, что все ошибки будут устранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru